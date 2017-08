Fugitivo acusado de participar de homicídio tentado contra mãe e os filhos é recapturado em Teixeira de Freitas

O Núcleo de Homicídio e Tráfico (NHT), serviço especializado da 8ª Coorpin, acaba de recapturar um fugitivo do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF). Eduardo de Moraes Santana foi preso pelo NHT na Operação Livramento em 13/06/2017 em cumprimento de mandado de prisão preventiva pelo cometimento uma tripla tentativa de homicídio ocorrida no dia 6 de julho do mesmo ano, tendo como vítimas Elcilene Tiago da Silva e seus dois filhos de menores, sendo um de 13 e outro de 14 anos de idade. Na mesma operação ocorrida em um sítio próximo ao Distrito de Montinho, em Itabela, foram presos Ataíde Santos Demele e Sidney Wellington dos Santos.

No último domingo, dia 23 de julho, Eduardo, aproveitando-se dos procedimentos de visita do CPTF, fugiu do estabelecimento prisional. Desde a fuga, prevaleceu a integração entre o serviço de inteligência e a administração do Conjunto Penal e os policiais civis, permitindo que, na manhã desta terça-feira (01/08), por volta das 08h30, ele fosse recapturado pelo NHT. Eduardo estava escondido em uma quitinete na rua N4, do Bairro Jardim Caraípe, região central de Teixeira de Freitas e além da tripla tentativa de homicídio que originou o mandado cumprido no último mês de junho, ele responde a outro homicídio pelo qual ficou preso preventivamente até janeiro de 2017.

No triplo homicídio contra mãe e seus dois filhos, segundo as investigações, Eduardo teria emprestado a arma para que Ataíde e Sidney assassinasse os três, que mesmo tendo sido atingidos, conseguiram sobreviver. (Da redação TN)