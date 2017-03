Fugitivo: Comparsa de “Fala Fina” é preso armado após ação da 8ª Coorpin no interior de Medeiros Neto

Na noite deste último sábado, dia 25 de março, por volta das 22h, o Núcleo de Homicídios e Tráfico (NHT), da 8ª Coorpin, comandado pelo delegado Manoel Andreetta, foi acionado pelo delegado Marco Antônio Neves, que estava de plantão na sede da coordenadoria, acerca uma informação que havia lhe chegado sobre Lázaro Mares Figueiredo, um fugitivo do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), que estava homiziado na casa de sua mãe no vilarejo de Panorama, interior de Medeiros Neto. Lázaro fugiu do CPTF no mês de outubro de 2016 onde cumpria pena por roubo realizado no estado do Espírito Santo, além disso existe um mandado em aberto contra ele por homicídio praticado no ano de 2014 em Teixeira de Freitas.

Segundo Andreeta, Lázaro foi um dos indivíduos que escaparam de uma ação da RONDESP Sul ocorrida na semana passada em Monte Pascoal, no município de Itabela, que terminou com um confronto e a morte de Audimar Serafim, o “Fala Fina”.

Em posse da informação sobre a localização do fugitivo, o Núcleo de Homicídios e Tráfico (NHT), seguiu para a Agrovila Panorama, com o objetivo de identificar o endereço onde Lázaro estava escondido. Depois de identificar a referida casa, a equipe retornou para Teixeira de Freitas, onde planejou a ação e preparou os equipamentos para a captura do fugitivo.

Às 4h da madrugada deste domingo, dia 26, duas viaturas com cinco policiais, além do delegado Marco Antônio Neves, foram até o endereço levantado anteriormente e, por volta das 06h, realizaram o cerco à residência exigindo a saída de todos os ocupantes da casa. Todos saíram sem resistência e entre eles estava Lázaro Mares Figueiredo.

Segundo a informação inicial, Lázaro estaria em posse de um revolver e, quando questionado sobre a arma, levou os policiais até o quarto em que estava ficando, momento que um revolver calibre 38, marca Taurus, com numeração suprimida, foi encontrado debaixo de seu travesseiro. No local ainda foi encontrada uma motocicleta Honda CG 160 Fan que havia sido roubada no último dia 24 de março, a qual Lázaro disse ter comprado por R$ 500, sabendo que se tratava de objeto produto de crime.

De volta à sede da 8ª Coorpin, o delegado Marco Antônio lavrou novos flagrantes contra o fugitivo, sendo pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e receptação e preparou a documentação de captura a ser enviada ao Judiciário, para que o condenado possa cumprir o que resta de sua pena no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF). A motocicleta já foi restituída ao proprietário e vítima do roubo. (Por Ronildo Brito)