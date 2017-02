Fugitivo de Teixeira de Freitas é preso acusado de assassinar “Calado” em Itamaraju

O assassinato aconteceu na madrugada deste domingo, dia 26 de fevereiro, na Rua Vitoria da Conquista, Bairro Cristo Redentor, na região oeste de Itamaraju e a vítima foi identificada apenas pelo apelido de “Calado”, morto com três disparos de arma de fogo, todos nas costas.

Em seguida ao crime os policiais da 43ª Companhia Independente de Itamaraju (CIPM), passaram a realizar incursões objetivando localizar e prender o autor. Uma das buscas aconteceu em um local de difícil acesso do mesmo bairro onde aconteceu o assassinado, mas quando o acusado avistou os militares, fugiu pelos fundos das residências próximas, deixando para trás 20 papelotes de cocaína, uma arma artesanal de dois canos, além de dinheiro em notas fracionadas e uma folha com anotações de “clientes” do tráfico de drogas.

Mais tarde os policiais militares foram informados através do telefone 190 que o acusado tinha saído da cidade e poderia ter ido para o interior do município, onde ficaria escondido. Com a nova informação uma guarnição passou a seguir os passos do indivíduo, que acabou localizado e preso em um bar às margens da rodovia BR-101, onde sem dinheiro, estaria esperando alguma carona pra fugir.

O acusado preso trata-se de Tiago Lima dos Santos, o “Tantão”, de 22 anos, que é fugitivo do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), onde cumpria pena pela prática de crime de roubo. A polícia acredita que ele tenha assassinado “Calado” por desavença ou dívida.

Ainda neste domingo, dia 26 de fevereiro, o elemento foi conduzido e apresentado ao plantão regional da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas, para as medidas cabíveis. Após a conclusão do procedimento na Polícia Civil, Tiago Lima dos Santos, o “Tantão”, de 22 anos, retornará ao Conjunto Penal (CP), onde vai ficar preso à disposição da Justiça. (Por Ronildo Brito)