Fugitivo do Conjunto Penal é preso em posse de moto roubada em Teixeira de Freitas

No fim da noite desta última quarta-feira, dia 2 de agosto, policiais militares do Pelotão do Emprego Tático Operacional (PETO), da 87ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), realizavam rondas pelo Bairro São Lourenço, na região central de Teixeira de Freitas, quando avistaram dois indivíduos a bordo de uma motocicleta. Com a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir, mas, os militares agiram rápido e conseguiram capturar o piloto da motocicleta, mas, o carona conseguiu escapar. Os indivíduos estavam a bordo de uma motocicleta Honda CG Fan, 150cc, de cor preta, placa policial OVE-7498, licenciada em Linhares-ES., que ao ser realizada a consulta foi comprovado que a mesma possuía restrição de roubo.

Com o piloto da motocicleta não foi encontrado nenhum documento, e no momento da abordagem, ele deu um nome falso para os militares. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido até a sede da 8ª Coorpin, onde voltou a passar o nome falso, e ao tentar ser fotografado, mostrou uma irritação fora do normal. Então, os militares do PETO trocaram informações com militares de toda a região e tiveram a informação de que o mesmo se tratava de um homicida e foragido da Justiça. O acusado foi identificado como João Ricardo dos Anjos Almeida, de 31 anos de idade, que já foi preso pela morte de um mecânico e possui passagem por assalto à mão armada.

O acusado já havia fugido da Delegacia de Itamaraju. Como já estava na cela aguardando pra ser ouvido, João Ricardo foi retirado e questionado por policiais civis e militares sobre sua verdadeira identificação, e então, ele notando que a tentativa de dar o nome falso havia dado errado, confirmou a farsa e relatou que era foragido do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), após ser beneficiado com o regime semiaberto. Então, o caso foi registrado e apresentado à delegada Maria Luíza Ribeiro de plantão na sede da 8ª Coorpin. A delegada ouviu os militares e durante oitiva recebeu informações da existência de uma ocorrência do roubo da motocicleta, onde João Ricardo foi reconhecido como autor.

Após oitiva, a delegada flagranteou João Ricardo por roubo. O mesmo foi encaminhado à carceragem da Polícia Civil, pra ser apresentado posteriormente ao Núcleo de Homicídio e Tráfico (NHT), já que suspeita-se que o acusado esteja envolvido em outros crimes ocorridos na cidade. Segundo a polícia, João Ricardo seria parceiro de “Nego Jó”, criminoso acusado de comandar o tráfico de drogas em parte da cidade de Itamaraju. (Da redação TN)