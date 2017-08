Fugiu de delegacia, matou desafeto a facadas e está de volta à prisão em Itamaraju

Está de volta à carceragem da Delegacia da Polícia Civil de Itamaraju (DEPOL), Nilton Silva da Costa, de 21 anos, acusado de matar a facadas, o trabalhador rural Fábio Ramos dos Santos, 28, crime ocorrido na noite do último domingo, dia 20 de agosto, no Distrito de Nova Alegria, interior do município.

Após ser apresentado à delegada Rosângela Santos, titular de Itamaraju, Nilton admitiu ser foragido e assumiu o assassinato. Ele escapou da própria prisão onde está de volta, tempos atrás, no momento que os carcereiros da unidade tiravam outro detento para prestar depoimento. Aproveitando o momento, segundo a polícia, o criminoso pulou uma janela de uma das salas da delegacia, tendo acesso à rua. No banco de dados da polícia ainda consta outra passagem do fujão sob acusação de estupro.

O homicídio violento praticado contra o trabalhador rural Fábio, chocou a população do pequeno lugarejo. Indiciado por homicídio qualificado, Nilton Silva da Costa, de 21 anos, permanece preso à disposição da Justiça Criminal de Itamaraju. (Por Ronildo Brito)