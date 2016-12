Funcionário da Caixa atira em colegas e depois se mata em agência de Salvador

Os tiros disparados pelo funcionário da Caixa Econômica, Glei Mário de Lemos Leal, dentro do Empresarial 2 de Julho, em Salvador, assustaram os funcionários no início da tarde desta quarta-feira (21). Segundo testemunhas, ele estava com problemas no setor onde trabalhava, Gerência de Filial do Fundo de Garantia (Gifug).

“Não chegou a ter tumulto, porque os colegas foram falando pra gente se trancar nas salas. Foi o que eu fiz. O clima tá péssimo, fiquei muito assustada. É lamentável que a pessoa chegue a esse ponto”, contou a bancária Daliene Riccio, 34 anos.

Alex Alves, 22 anos, do setor jurídico, também se trancou na sala. “A gente ficou sabendo de que tinha havido tiros no 15º andar e se trancou na sala. A gente é do jurídico, eu não lembro assim dele”, disse o funcionário.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que ele “estava trabalhando normalmente, quando levantou e começou a atirar nos colegas, em seguida, se matou”. Em nota, a Polícia Militar informou que o homem era funcionário da Caixa e atirou contra duas colegas de trabalho durante o expediente e se matou em seguida.

As duas vítimas foram socorridas para o Hospital Geral do Estado (HGE) e Hospital São Rafael. A vítima encaminhada para o HGE é uma mulher, que foi atingida na cabeça e está em estado grave.

Não há informações exatas sobre o número de feridos, nem a identidade das vítimas. O prédio foi evacuado e isolado pela polícia.

Equipes da 82ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM-Paralela), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Rondesp foram enviadas ao local. A CIPM do CAB também esteve no local.

Em nota, a Caixa disse que não vai fornecer detalhes sobre o que aconteceu. “Os detalhes sobre o ocorrido serão repassados exclusivamente às autoridades policiais”. O banco disse ainda que está contribuindo com o trabalho de investigação e dando suporte aos funcionários e seus familiares. (Informações: Correio)