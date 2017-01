Funcionário de posto de combustível morre atropelado na Getúlio Vargas, em Teixeira de Freitas

Na noite desta terça-feira, dia 24 de janeiro, a 87ª Companhia Independente da Polícia Militar de Teixeira de Freitas (CIPM), foi acionada e informada de um acidente, ocorrido na Avenida Presidente Getúlio Vargas, próximo ao Fórum. Uma guarnição do 3° Pelotão se deslocou até o local, onde confirmou a informação e auxiliou o Corpo de Bombeiros e o SAMU nos primeiros socorros. Segundo informações, uma motorista, que conduzia um Volksvagem/Gol, de cor preta, placa policial HIC-3909, licenciado em Governador Valadares-MG., seguia sentido à Rotatória da Melancia, quando atingiu um homem que seguia em uma bicicleta e tentava cruzar a via. O atropelamento aconteceu bem ao lado de uma faixa de pedestre.

Com o impacto, o ciclista foi arremessado para o acostamento, e a bicicleta ficou completamente destruída. Mesmo com o socorro, a vítima não resistiu e veio a óbito. O local foi preservado pela Polícia Militar, que informou o caso à Polícia Civil e ao Departamento de Polícia Técnica (DPT). O delegado Bruno Ferrari realizou o levantamento cadavérico. A vítima fatal foi identificada como Maurino Freitas das Neves, de 47 anos de idade, que residia no Bairro Novo Jerusalém.

Maurino, que trabalhava no Posto Nova Era, era irmão de mototaxista conhecido como “Reno”, que esteve no local e desolado abraçou o corpo do irmão. O delegado Bruno Ferrari solicitou perícia e o Departamento de Polícia Técnica realizou os trabalhos periciais. Finalizando a perícia, o corpo de Maurino foi removido ao IML de Teixeira de Freitas, para exames de necropsia.

O veículo e a bicicleta da vítima foram encaminhados à sede da 8ª Coorpin, onde o caso foi registrado e o delegado Bruno Ferrari já está tomando as devidas providências. A motorista do carro, identificada pelo prenome de Renusa, foi encaminhada à Polícia Civil, pra ser ouvida acerca do caso. O delegado irá instaurar inquérito policial para investigar as circunstâncias e apurar a responsabilidade. Ela deve ser indiciada por homicídio culposo, aquele que não se tem a intenção de matar. (Da redação TN)