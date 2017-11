Funcionário público estadual morre após acidente automobilístico na BA-693, em Ibirapuã Servidor público estadual morreu no local do acidente / Imagem: Sulbahianews

Manoel Messias Pereira Santos, de 51 anos de idade, funcionário da Superintendência de Infraestrutura de Transporte (SIT), órgão do Governo do Estado, morreu na manhã deste domingo, dia 12 de novembro, após perder o controle da direção do veículo que dirigia, um Fiat Palio, de cor vermelha, placa policial OKP-6299, licenciado em Itapetinga. O acidente aconteceu na rodovia BA-693, em Ibirapuã e logo após sair da pista o carro chocou-se violentamente numa árvore e capotou numa ribanceira.

Em seguida ao acidente o corpo acabou removido ao Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), para exames de necropsia. As causas do acidente estão sendo investigadas pelo delegado Gean Nascimento, titular de Iborapuã, mas outros motoristas dizem que as obras de reparos que estão sendo realizadas em toda a extensão da rodovia, a torna perigosa. (Da redação TN)