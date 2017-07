Funcionário público morre após batida entre moto e carro em Prado

Erasmino Jesus da Rocha, o “Alemão”, de 55 anos, morreu no início da noite deste sábado, dia 15 de julho, por volta das 18h30, após ter sido abalroado por um veículo, na estrada que dá acesso ao Distrito de Cumuruxatiba, no município do Prado.

Segundo informações levantadas pela Polícia Militar, o motociclista conduzia uma motocicleta Honda Fan 125, de cor azul, paca JPU-0885, licenciado em Itabela e foi abalroado por um Fiat Uno Mille, placa HCF-2665/Divinópolis-MG. O motorista do Uno fugiu do local.

Uma equipe de socorristas do SAMU de Prado foi ao local, mas a vítima já estava em óbito.

Erasmino era funcionário da limpeza pública do município de Prado. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues de Itamaraju (IML), para exames de necropsia.

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pelo delegado Kleber Gonçalves, titular da Polícia Civil no município do Prado. (Por Ronildo Brito)