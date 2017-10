Funcionários denunciados por fraudes na Retran de Alcobaça podem ser demitidos

A fraude foi descoberta após o Detran desconfiar do número de pessoas de outros estados que estavam tirando habilitação na cidade de Alcoba, principalmente oriundos do estado de Minas Gerais.

Segundo informação do Detran, os coordenadores geral e de habilitação do Retran (Regional de Trânsito) órgão ligado ao Detran-Ba, são suspeitos de facilitar a emissão de CNHs. Ainda de acordo com o órgão estadual, não se sabe a quanto tempo esse esquema vinha sendo praticado e nem se recebiam alguma quantia em dinheiro. As habilitações concedidas no período em que eles trabalhavam foram bloqueadas.

Segundo as investigações do Detran-BA., os devidos candidatos apresentavam comprovantes de endereços falsos para poder fazer parte do processo da aquisição da Carteira Nacional de Habilitação, faziam os exames e eram aprovados pelos coordenadores mesmo se não tivessem atendendo aos requisitos exigidos.

Os suspeitos são funcionários da prefeitura e que prestavam serviço ao Detran. Segundo a Corregedoria Estadual do órgão, foi instaurado um processo administrativo disciplinar por parte da prefeitura. Após a auditoria, a equipe encaminhará o caso à Polícia Civil e os dois servidores poderão exonerados. (Da redação TN)