Futuro: Vice-prefeito de Nova Viçosa diz que a biografia de Jutahy Junior lhe outorgará ao Senado

O momento é de articulação nos estados brasileiros objetivando a composição das chapas eleitorais do peito de 2018. Mas, diante de tanta crise política no país, a população tende a selecionar bem o ano que vem em quem vai votar no intuito de errar menos e escolher homens e mulheres de ficha limpa e de passado ilibado. É daí que raciocina e expõe a sua lógica, o vice-prefeito de Nova Viçosa, Ruberval Lima Porto (PSL), amigo pessoal e aliado político do deputado federal Jutahy Magalhães Junior há mais de 20 anos.

“Uma extensa biografia que inclui 8 mandatos de deputado federal, um de deputado estadual, além dos cargos de secretário de Estado da Justiça e Direitos Humanos da Bahia e de ministro da Ação Social, somada ao seu desempenho de parlamentar, sempre na lista dos mais influentes e atuantes do Congresso Nacional, fazem de Jutahy Magalhães Junior o nome mais preparado para disputar uma vaga de senador pela Bahia nas eleições do próximo ano”, endossa Ruberval.

Para o Ruberval Lima Porto, que é administrador e economista de formação, já foi vereador três vezes e presidente da Câmara Municipal e é o atual vice-prefeito de Nova Viçosa, o nome de Jutahy Magalhães Junior representa um político de reserva moral que a Bahia tem para compor o Senado Federal a partir de 2019. “Considero um dos nomes de maior bagagem e de melhor preparo e comprometimento para o cargo”, assegurou Ruberval.

Aos 61 anos de idade, Jutahy Junior é advogado e tem no seu histórico fortes raízes políticas. Seu pai Jutahy Magalhães foi vereador, deputado estadual, deputado federal e senador da república. Antes, seu avô Juracy Magalhães governou a Bahia por três mandatos.

Como deputado federal, em todos os seus mandatos Jutahy Magalhães Junior é sempre indicado entre os 100 e eleito entre os 10 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional, com base nos dados do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap).

“Para as eleições de 2018, quando as candidaturas forem definidas nas convenções partidárias, vejo Jutahy como o principal nome para uma das duas vagas de senador da república pela Bahia. É um político 100% ficha limpa, de postura ética inquestionável, esposo descente, pai amoroso, político respeitado, que representa de maneira brilhante Nova Viçosa e dezenas de municípios baianos na esfera federal”, observou o vice-prefeito Ruberval Lima Porto. (Da redação TN).