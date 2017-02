Galo é reconduzido à presidência da Comissão de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa

Os deputados Marcelino Galo (PT) e Soldado Prisco (PSDB) foram reconduzidos à presidência e vice-presidência, respectivamente, da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública da Assembleia Legislativa da Bahia, por unanimidade, nesta terça-feira (14). Também farão parte do colegiado, como membros titulares, os deputados Ângelo Almeida (PSB), Luiza Maia (PT), Euclides Fernandes (PSL), Augusto Castro (PSDB), Adolfo Viana (PSDB) e Ângela Souza (PSD).

Com a definição, o PT, partido que tem 11 deputados na Casa, ficou com três comissões permanentes e duas temporárias – Direitos Humanos e Segurança Pública, com Galo, Constituição e Justiça, presidida pelo deputado Joseildo Ramos, Direitos da Mulher, por Luiza Maia, Comissão Especial de Desenvolvimento Urbano com Maria Del Carmen e a Especial da Promoção da Igualdade, com Bira Coroa. “Vamos continuar e intensificar o trabalho na Comissão, debatendo os assuntos de interesse público, ligados às questões de direitos humanos e segurança pública, buscando contribuir, aqui no legislativo, com iniciativas que fortaleçam o aparato da segurança pública no estado e que assegure direitos aos cidadãos”, afirmou Galo, que também foi reeleito para vice-presidência da Comissão de Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídricos da Assembleia Legislativa. (Da redação TN)