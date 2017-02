Galo lamenta morte de Dona Marisa e critica perseguição à família do ex-presidente Lula

O presidente da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública da Assembleia Legislativa e coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista da Bahia, deputado Marcelino Galo (PT), lamentou a morte, nesta quinta-feira (2), de dona Marisa Letícia, esposa do ex-presidente Lula. A ex-primeira dama estava internada no Hospital Sírio-Libanês desde o último dia 24 de janeiro, quando sofreu um acidente vascular cerebral.

“Dona Marisa Letícia combateu o bom combate. Mulher digna, honrada, companheira de primeira hora do presidente Lula, que, junto com ele, lutou pela nossa democracia, pelo PT e contra as injustiças sociais no Brasil”, afirmou Galo, em nota postada em sua página do Facebook”. “Nos últimos anos enfrentou, com muita dignidade, a mais dura e pesada campanha de difamação e infâmia contra sua família, patrocinada pelos principais meios de comunicação do Brasil, pela oposição e inquisidores travestidos de togados”, acrescentou o parlamentar que também registrou uma moção de pesar na Assembleia Legislativa pela morte de Dona Marisa. “Registro aqui meu mais profundo pesar pela sua morte e me solidarizo, irrestritamente, com o presidente Lula e toda sua família! Muita força e luz para seguirmos na luta!! Combatendo o bom combate! Dona Marisa, presente”, concluiu Galo. (Da redação TN)