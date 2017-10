Garota de 15 anos é assassinada a tiros em Teixeira de Freitas

Natália Marques da Conceição, de 15 anos de idade, foi assassinada a tiros na tarde desta sexta-feira, dia 20 de outubro, na Rua Júlio Gerônimo, Bairro Castelinho, na região leste de Teixeira de Freitas. Segundo testemunhas ouvidas pela Polícia Militar, primeira força de segurança a chegar no local do crime, foram ouvidos os estampidos dos disparos e quando alguns moradores saíram de suas casas, depararam-se com a adolescente baleada em plena via pública. Instantes depois a menor veio a óbito.

Na perícia de local a cargo dos peritos Flávio Sampaio e Danilo Maia, do Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), ficou comprovado que a adolescente foi alvejada por quatro disparos de arma de fogo, sendo um no rosto, um na nuca, um no braço e o outro no ombro esquerdo.

Autoria e motivação do assassinato característico de execução são desconhecidas e segundo o delegado Maderson Dias, de plantão nesta sexta-feira (20), na sede da 8ª Coorpin, o inquérito do caso será repassado ao Núcleo de Homicídio e Tráfico – NHT, que prosseguirá com as investigações objetivando esclarecer o crime. (Por Ronildo Brito)