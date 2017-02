“Gel Mototaxista” é assassinado a tiros em Itamaraju Vítima foi surpreendida pelo pistoleiro quando estava no interior do bar

O homicídio aconteceu na noite deste domingo, dia 19 de fevereiro, no interior de um bar, localizado na Avenida Perimetral, região central de Itamaraju, próximo à 43ª Companhia Independente da Polícia Militar de Itamaraju (CIPM), quando de acordo com informações de outros clientes do estabelecimento, dois elementos chegaram armados e a bordo de uma motocicleta Honda Bros, de placa não anotada, o carona desceu, aproximou-se da vítima e efetuou vários disparos à queima roupa. Logo depois os criminosos fugiram em alta velocidade.

Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), estiveram no local, mas não havia mais o que fazer, já que a vítima não apresentava sinais vitais. O homem morto foi identificado como Jefferson dos Santos Teixeira, o “Gel Mototaxista”.

Após informações através do telefone 190, policiais da 43ª CIPM foram ao bar, onde isolaram a área onde estava o corpo, até a chegado do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Como a Delegacia da Polícia Civil de Itamaraju (DEPOL), continua sem plantões nos finais de semana, o corpo só foi removido do local após a chegada de uma equipe de peritos de Teixeira de Freitas, que realizou a perícia de local e logo depois autorizou a remoção ao IML para exames de necropsia.

Autoria e motivação do crime são desconhecidas e o caso será investigado pelo delegado Bernardo Marques, responsável pelo Núcleo de Homicídios de segunda sexta, da Polícia Civil de Itamaraju. (Por Ronildo Brito)