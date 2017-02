Gestores se reúnem para discutir fornecimento de água no estado

O fornecimento de água na Bahia esteve em pauta na manhã desta quarta-feira (1°) na Secretaria de Infraestrutura Hídirca e Saneamento (Sihs). Acompanhado pelo Secretário de Desenvolvimento Rural, Jerônimo Rodrigues, pelo presidente do Desenbahia Otto Alencar Filho, pelo presidente da Embasa, Rogério Cedraz e pela Diretora Geral do Inema, Márcia Telles, o secretário da Sihs, Cássio Peixoto, coordenou o encontro, estabelecendo estratégias alternativas para minimizar os impactos da seca no estado junto com outras instituições como a Companhia de Engenharia Hídrica e Saneamento (Cerb) e a Companhia de Desenvolvimento de Ação Regional (Car), além da Casa Civil, Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS).

“Neste momento, planejamento e parceria são imprescindíveis para a melhoria da distribuição de água e para o equilíbrio de alguns sistemas que já estão em fase de pré colapso”, avaliou o secretário da Sihs, Cássio Peixoto, acrescentando que os transtornos já não são somente pontuais. “Ao longo dos anos o nível de água vem diminuindo, ou seja, além do problema da captação existe ainda uma redução acentuada da quantidade de chuva, dificultando a disponibilidade hídrica tanto para o abastecimento humano quanto para a produção de alimentos. E essa equação precisa ser solucionada para que não fiquemos, todos os anos, discutindo o mesmo assunto”, ponderou.

Durante o encontro, foi discutida ainda a possibilidade de incluir a abertura de poços e implementação de sistemas simplificados de abastecimento de água como objetos de convênios estabelecidos entre o Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) e os movimentos sociais que já possuem recursos dentro do Programa Cisternas do Governo Federal. Na avaliação do secretário Jerônimo Rodrigues (SDR), com a manutenção das cisternas e a ampliação do escopo para outras ações, tanto a população quanto os sistemas produtivos das pequenas propriedades rurais podem ser atendidos. “Nossa meta é melhorar as condições para o abastecimento humano, mantendo as condições para as famílias produzirem de forma sustentável e definitiva”, acrescentou.

Os participantes da reunião concordaram que a Bahia precisa de um novo modelo de irrigação. A proposta é criar um grupo de trabalho com a finalidade de estudar novas soluções tecnológicas e eficientes para áreas irrigadas, evitando o conflito pelo uso da água em regiões importantes a exemplo de Ponto Novo, Catolé, Pindobaçu, Utinga, entre outros.

A Cerb e a Embasa se comprometeram a atuar em conjunto, colocando corpo técnico e equipamentos à disposição para acelerar a perfuração de poços. Hoje existem 12 perfuratrizes para esta finalidade e outras sete deverão entrar em funcionamento, totalizando 19 equipamentos alocados. “Já houve o compromisso do Governador em ampliar a oferta de água para a população, o que aumenta nossa responsabilidade. O desafio é grande, mas Rui Costa quer todo nosso empenho para encontrar a solução”, finalizou Cássio Peixoto. (Da redação TN)