GOL inicia parceria com a Passaredo para voos regionais

A GOL Linhas Aéreas deu início nesta sexta-feira (20) a venda de bilhetes nos voos da Passaredo Linhas Aéreas para nove destinos regionais: Araguaina (AUX) no Tocantins; Barreiras (BRA) e Vitória da Conquista (VDC) na Bahia; Sinop (OPS) e Rondonópolis (ROO) no Mato Grosso; São José do Rio Preto (SJP) e Ribeirão Preto (RAO) em São Paulo; Cascavel (CAC) no Paraná; e Três Lagoas (TJL) em Mato Grosso do Sul. Os trechos estarão disponíveis para viagens a partir de 9 de março.

Com isso, o cliente já poderá comprar sua passagem pela GOL e, em um segundo momento, conectar os diferentes destinos domésticos G3 com os trechos operados pela Passaredo (2Z) em um único bilhete, sem a necessidade de fazer outro check-in ou despachar novamente sua mala. Os bilhetes estão disponíveis para compra em todos canais de vendas da GOL, como site (www.voegol.com.br), agentes de viagem e lojas Voe GOL.

Hoje, a GOL transporta clientes para 18 destinos regionais* no país e com a Passaredo serão 27 cidades atendidas. “Esta parceria busca ampliar as opções dos clientes dessas localidades, trazendo ainda mais facilidade, conforto e conveniência para suas viagens a negócios ou a lazer”, explica Celso Ferrer, vice-presidente de planejamento da companhia.

Segundo o presidente da Passaredo Linhas Aéreas, Adalberto Bogsan, a parceria vem fortalecer a importância da aviação regional, beneficiando os passageiros. “Mais possibilidades e agilidade são os principais benefícios que este convênio com a GOL oferecerá aos clientes”, destaca. (Da redação TN)