Governador Rui Costa recebe prefeita de Medeiros Neto e deputado Jurandy Oliveira em audiência oficial

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), recebeu na semana passada, na Governadoria em Salvador, a prefeita de Medeiros Neto Jadna Paiva (PPS) e o deputado estadual Jurandy Oliveira. Na pauta, foram tratadas algumas necessidades prioritárias de infraestrutura do município.

A prefeita Jadna Paiva protocolou junto ao governador ofícios de solicitações de infraestrutura para Recuperação do ginásio de esportes, a Recuperação do estádio de futebol e o Calçamento do Bairro Uldurico Pinto.

Jurandy Oliveira também conseguiu a liberação junto com o governo do estado a autorização de 2 Km de asfalto do bairro Uldurico para a balança e a liberação de ,”2.200 metros da rodovia Medeiros Neto/Itupeva.

“Hoje o governador Rui Costa atendeu a prefeita de Medeiros Neto, Jadna Paiva a pedido do meu gabinete e nos garantiu a liberação do calçamento nos próximos dias, da emenda orçamentária de minha autoria para a cidade. Estamos unindo forças para que Medeiros Neto tenha consciência de uma administração forte, transparente e com experiência”, destacou Jurandy Oliveira.

A prefeita Jadna salientou a receptividade do governador Rui Costa que mostrou interesse em atender todas as reivindicações protocoladas.

“Mais uma vez comprovamos que Medeiros Neto é uma cidade de grande importância para o governo da Bahia, quando somos recebidos na governadoria, prontamente pelo governador e temos uma atenção especial dispensada por ele e pelos seus secretários, além do comprometimento firmado de atender nossas solicitações.

Agradeço o apoio do deputado Jurandy, em nos respaldar nas esfera estadual, buscando obras importantes para Medeiros Neto”, disse Jadna Paiva. (Da redação TN)