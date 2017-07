Governo admite ampliar prazo mas não abre mão de duplicação na BR-101 no ES

Em visita ao Espírito Santo nesta segunda-feira (31), o ministro dos Transportes, Maurício Quintella, garantiu que a Eco 101, concessionária que administra o trecho da BR-101 no Estado, vai ter que duplicar a rodovia. Quintella se reuniu com deputados federais que compõem a bancada capixaba na Câmara pela manhã e disse que ficou surpreso quando a empresa revelou que a obra não seria realizada.

Também participaram da reunião representantes da Eco 101 e o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Jorge Bastos. Segundo o ministro, o Governo Federal não trabalha com outro plano que não seja a duplicação da rodovia, apesar de que pode ser admitida a ampliação do prazo e até a “devolução amigável da concessão”.

“A duplicação da BR 101 é uma exigência contratual. Não há outro plano do Governo que não seja duplicar a rodovia. A ANTT pode conceder uma reprogramação do tempo de duplicação, mas o governo federal garante que a obra vai acontecer. As concessões da terceira etapa (de leilões, em 2013) estão enfrentando problemas em todo país. Os contratos foram feitos com uma previsão de crescimento de 3,5%, mas o que se deu foi uma recessão. O Governo federal e o congresso aprovaram a MP das concessões que prevê repactuação dos investimentos, devolução amigável quando isso não é possível, reequilíbrio, um conjunto de medidas que podem ser aplicadas”, afirmou.

O Governo Federal já está em fase final de elaboração de uma medida provisória que aumenta de cinco para 14 anos o prazo para as concessionárias concluir as obras de duplicação. A Eco101 apresentou à ANTT proposta para repactuação do contrato para adaptar os investimentos à nova realidade da concessão, decorrente de fatos que alega serem alheios ao empreendimento. A empresa confirmou que não tem condições de cumprir com o contrato. (Com informações de Caíque Verli / CBN Vitória)