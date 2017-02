Governo do ES e PMs fecham acordo para terminar paralisação

Representantes dos policiais militares e do Governo do Estado chegaram a um acordo, na noite desta sexta-feira (10) em uma reunião sem a participação das mulheres dos PMs que ocuparam a frente dos batalhões no estado. O anúncio aconteceu no Palácio da Fonte Grande, no Centro de Vitória. As mulheres dos PMs dizem que não foram comunicadas do acordo.