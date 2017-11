Governo do Estado lança projeto Escolas Culturais em Teixeira de Freitas nesta sexta-feira

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação, lança, nesta sexta-feira (17), às 14h, o projeto Escolas Culturais no Centro Territorial de Educação Profissional do Extremo Sul, em Teixeira de Freitas. A iniciativa, que integra o programa Educar para Transformar, objetiva promover o protagonismo estudantil, além de reconhecer e requalificar a escola como um espaço de circulação e produção da diversidade cultural do Território de Identidade onde está inserida. O lançamento contará com as presenças do governador do Estado, Rui Costa, e do secretário da Educação, Walter Pinheiro.

O projeto já foi implantado em Itabuna, Juazeiro, Gandu, Bom Jesus da Lapa, Feira de Santana e Itaberaba, e envolverá 85 unidades escolares, em 85 municípios, potencializando os projetos artísticos e culturais já existentes e fomentando novas atividades. As escolas estão sendo requalificadas para o desenvolvimento de ações pedagógicas voltadas para a dança, música, audiovisual, literatura, inovação e empreendedorismo, dentre outros.

O projeto Escolas Culturais é resultado de parceria entre as secretarias da Educação, de Cultura (Secult), de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS) e Casa Civil. (Da redação TN)