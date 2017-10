Governo Federal autoriza 2ª emissora de Rádio para a cidade de Itanhém

O Diário Oficial da União publicou hoje (05/10), a portaria assinada deste o último dia 28 de setembro de 2017, pelo ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, concedendo a autorização de outorga para o serviço de Radiodifusão Comunitária para a Associação Master de Radiodifusão Comunitária de Itanhém, denominada de Rádio Máster 87,9 FM.

O processo da Rádio Máster FM de Itanhém se iniciou em 2011 e somente em abril de 2012, o aviso foi cumprido e se iniciou o processo que até a portaria de autorização para outorga percorreu 32 das 33 fases existentes, variando de 10 a 34 etapas cada fase. A última fase consiste na implantação da estrutura de engenharia e instalação dos equipamentos da emissora para emissão da licença.

O processo foi cuidado pelo Escritório de Advocacia AJACON, situado na Rua da Pituba em Teixeira de Freitas, a única e a mais importante instituição jurídica especializada em legislação de radiodifusão desta tríplice mesorregião de Estados. Além de Itanhém, à cidade de Grajaú, no Maranhão e a capital de Palmas, no Tocantins também foram contempladas com uma Rádio Comunitária pelo Governo Federal nesta quinta-feira (05/10).

A cidade de Itanhém já possui uma emissora de rádio comercial que trata-se da Rádio Nova Cidade 101,5 FM, tradicional no município desde a década de 90. E agora o Governo Federal autoriza depois de 6 anos, a execução dos serviços do Processo nº 53000.017724/2012-09 da segunda estação de Rádio para a cidade que é a Rádio Máster FM, uma emissora de caráter comunitário.

Para a presidente da Associação Master de Radiodifusão Comunitária de Itanhém, Sandra Costa de Jesus, a notícia é um sonho antigo da comunidade de Itanhém e para sua conquista se exigiu muita paciência, dedicação, persistência e muita fé dos seus membros. Segundo ela, a emissora terá uma finalidade que é priorizar a voz da comunidade e será voltada para um maior espaço de jornalismo local, programas educativos, culturais, informativos e mais espaço para produção independente, objetivando oferecer uma programação diferenciada a comunidade de Itanhém.

Sandra Costa lembra que após 6 anos de muito trabalho e persistência, a Rádio Máster FM chega agora como um presente do Governo Federal para a comunidade de Itanhém, pela qual, à cultura popular, à cidadania, a educação e o meio ambiente terão espaços legítimos em favor do pleno desenvolvimento da pessoa e prepará-la para o direito legal a condição para se desenvolver no exercício da cidadania e para sua qualificação para o trabalho e para a vida em sociedade.

Associação Master de Radiodifusão Comunitária de Itanhém, detentora do canal 200/freqüência 87,9 – já possui uma história com à cidade de Itanhém, porque desde 1996, explora o serviço de sonorização da zona urbana, também conhecida por Rádio Poste e que usa o nome “Máster” como marca.

A Rádio Master 87,9 FM de Itanhém terá gestão da Associação Master de Radiodifusão Comunitária de Itanhém que é composta por moradores da cidade sem nenhum vinculo partidário ou político e o endereço da emissora é Rua Belo Horizonte nº 635, bairro São João. A sede é própria e é onde também toda estrutura já está sendo finalizada para que no mais curto prazo de tempo possível se obtenha a licença definitiva de funcionamento das suas ondas sonoras. (Por Athylla Borborema)