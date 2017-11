Governo: Parceria com Hospital de Barretos vai ampliar rastreamento do câncer no extremo sul

Durante inauguração da Policlínica Regional do Extremo Sul, na última sexta-feira (17), em Teixeira de Freitas, o governador Rui Costa anunciou que foi firmada uma parceria com o Hospital de Barretos (São Paulo) para instalação de equipamentos de rastreamento de câncer de mama e de útero. “Além do mamógrafo que temos aqui na policlínica, vamos instalar um novo que faz biópsia e deixar uma carreta dedicada a atender os 13 municípios do consórcio da região, com exames de rastreamento”, revelou o governador.

Segundo Rui, todas as policlínicas construídas pelo Governo do Estado vão contar com o reforço da carreta para rastreamento de câncer de mama e de útero, que vai circular pelos municípios. “Quero ter o orgulho de a Bahia ser número um, quando o assunto for rastreamento e prevenção de câncer de mama e de útero, através da parceria entre as policlínicas e o Hospital de Barretos”, enfatizou.

A Policlínica Regional do Extremo Sul foi entregue na manhã de sexta-feira pelo governador, que até o final do ano vai entregar também as policlínicas regionais que funcionarão em Guanambi, Irecê e Jequié, para atender aos municípios consorciados do seu entorno. A próxima inauguração acontece no dia 24 deste mês, em Guanambi, para atender a grande parte da região sudoeste do estado. As outras duas entrarão em funcionamento em dezembro.

Além das policlínicas, o Governo do Estado vai colocar em operação, até o fim do ano, os Hospitais do Cacau, em Ilhéus, e o Hospital Regional das Chapada, em Seabra. (Da redação TN)