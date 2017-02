Governo volta fechar plantões nos fins de semana na Polícia Civil de Itamaraju

Uma nova medida do delegado geral da Polícia Civil da Bahia coloca algumas cidades em situação delicada. O exemplo é Itamaraju, a 4ª maior cidade e o maior território do extremo sul da Bahia com 67 mil habitantes e sediada numa fronteira com os municípios de Prado, Porto Seguro e Itabela e, que absorve uma enorme demanda no registro de ocorrências policiais, especialmente nos finais de semana.

Uma decisão esta semana da Secretaria de Segurança Pública da Bahia e despachada por meio de portaria para os municípios baianos pelo delegado Ricardo Esteves Brito Costa, diretor geral do DEPIN – Departamento de Polícia do Interior, determina que a partir de gora todas as delegacias da Bahia com quadro funcional administrativo só funcione em horário comercial e encerre atendimento ao público às 18h, sendo que nos sábados e domingos, somente a unidade regional com plantão 24h poderá registrar ocorrências, receber presos em flagrante e promover procedimentos de instauração.

Neste caso a cidade de Itamaraju, a segunda maior da circunscrição da 8ª Coordenadoria Regional da Polícia Civil voltará a passar pela mesma situação de alguns meses atrás, tendo seus autos dos finais de semana lavrados e apresentados em Teixeira de Freitas. E em caso de ocorrência no final de semana, os registros só serão produzidos na segunda-feira pela manhã, caso o usuário não queira se deslocar até Teixeira de Freitas.

A delegada-chefe da 8ª Coordenadoria Regional da Polícia Civil em Teixeira de Freitas, Valéria Fonseca Chaves, disse que a medida da Secretaria de Segurança Pública do Estado, foi resguardando a segurança da própria população e dos poucos servidores existentes nestas delegacias territoriais, até que o governo realize a nomeação de policiais suficientes para estas unidades e restaure os seus devidos plantões noturnos e de finais de semana.

E mesmo sabendo da importância econômica e populacional de Itamaraju, que é o município detentor do segundo maior pleito na segurança pública nos finais de semana, explica que uma solução está sendo estudada para que a delegada titular Rosângela Santos e o delegado adjunto Bernardo Pacheco, sejam devidamente munidos de servidores operacionais para que atendam a demanda de Itamaraju sem maiores prejuízos para a população. E, acredita que já em março, após as festas carnavalescas, este desfalque de pessoal possa se resolver por parte do Estado e os seus plantões sejam restabelecidos. (Por Athylla Borborema).