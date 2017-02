Greve da PM acaba em 61 municípios do ES, diz governo

Aumentou o número de cidades que já contam com o policiamento nas ruas. Em 61 delas foi encerrado o movimento grevista dos policiais militares, iniciado no último dia 4. Dentre elas está incluída Guarapari. Na cidade, assim que o bloqueio do 10º Batalhão local foi suspenso, nesta sexta-feira (24), as viaturas percorreram os bairros. No final do dia, a 10ª Companhia Independente, localizada em Anchieta, também foi desobstruída. O policiamento foi normalizado e as viaturas foram disponibilizadas para o patrulhamento.

Ainda enfrentam dificuldades com segurança um total de 17 cidades, onde o policiamento só foi retomado de forma parcial. Dentre elas estão os quatro municípios da Grande Vitória: Cariacica, Vila Velha, Serra e Vitória.

De acordo com a Secretaria de Estado Segurança Pública (Sesp), nestas localidades o policiamento está sendo realizado à pé, com motos, bicicletas e ainda com o apoio de viaturas. (Informações: A Gazeta)