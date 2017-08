Grupo Brasileiro renova frota e apresenta 50 novos ônibus

Durante solenidade que contou com as presenças do governador da Bahia, Rui Costa, e do vice-governador João Leão, o Grupo Brasileiro apresentou 50 ônibus zero quilômetro para a renovação da frota e a sua nova identidade visual. O evento foi realizado no Terceira Via Hall, na quinta-feira, 27 de julho, em Itabuna, e prestigiado por diversas autoridades, empresários, colaboradores e parceiros do Grupo Brasileiro.

A solenidade contou com a participação dos deputados federais Ronaldo Carletto, Paulo Magalhães, Davidson Magalhães e Josias Gomes, atual secretário de Relações Institucionais do governo baiano, e dos deputados estaduais Eduardo Sales, Carlos Robson e Luiz Augusto, o secretário de Infraestrutura, Marcus Cavalcante, e o diretor executivo da Agerba, Eduardo Pessoa. Vinte prefeitos também prestigiaram o evento, entre eles, os de Itabuna e Ilhéus, Fernando Gomes e Mário Alexandre, de Porto Seguro e de Eunápolis, Cláudia Oliveira e Robério Oliveira; os de Teixeira de Freitas e de Alcobaça, Timóteo Brito e Léo Brito; de Gandu e de Itacaré, Leonardo Barbosa e Antônio Mário Damasceno.

Na oportunidade, o diretor executivo do Grupo Brasileiro, Paulo Carletto, destacou o esforço das empresas Rota Transportes, Expresso Brasileiro e Cidade Sol, pelo investimento feito na atividade principal do Grupo, o transporte rodoviário de passageiros, com a aquisição de 50 novos ônibus para renovação da frota. Também integram o Grupo, as empresas Viametro Transportes Urbanos, que atua em Ilhéus, e Cidade Real, que opera na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro.

“E por que o fazemos em momento tão difícil, quando existe uma avassaladora perda de passageiros, uma constante luta contra o transporte clandestino, o aumento dos insumos e tantos outros obstáculos? O fazemos, acima de tudo, pelo compromisso que assumimos com os órgãos governamentais e com a sociedade”, afirmou Paulo Carletto.

Todas as empresas do Grupo Brasileiro, no segmento de transportes de passageiros, possuem certificação ISO 9001, servem à população de quase todas as regiões da Bahia e também nos estados do Rio de Janeiro, Sergipe, Alagoas, Paraíba e norte de Minas Gerais, com serviços de qualidade, conforto e segurança.

“Estamos entregando agora 50 novos veículos à população e, ainda nesse ano entregaremos mais 40 veículos, perfazendo um total de 90 veículos novos em 20117 e cumprindo um compromisso com as autoridades gestoras”, enfatizou Paulo Carletto. Na área de segurança, o grupo instalou o Centro de Controle Operacional por telemetria, que monitora em tempo real todos os veículos que estejam a serviço das empresas Rota Transportes, Cidade Sol e Expresso Brasileiro.

Geração de Empregos – O governador Rui Costa enalteceu a iniciativa do Grupo Brasileiro pela maturidade adquirida como concessionária de serviço público e ressaltou o lançamento de renovação da frota como um compromisso que precisa ser observado por outras empresas do setor. Por sua vez, o vice-governador João Leão enfatizou o compromisso da família Carletto com a Bahia e o desempenho empresarial que gera mais de quatro mil postos de trabalho no Estado.

O ato de renovação da frota contou com a participação dos sócios do Grupo Brasileiro representados por dona Marizete Carletto e os filhos Leléu, Marisa e Márcia, e os netos Carol, Tassizo, Martoni e Neto Carletto. Também estavam lá os prefeitos de Mascote, Arnaldo Lopes, de Caravelas, Silvio Ramalho, de Itapé, Naeliton Rosa, de Arataca, Katiana Pinto, de Potiraguá, Jorge Porto, de Maraú, Maria das Graças, de Canavieiras, Almeida, de Ibicaraí, Lula Brandão, de Buerarema, Vinicius de Orlando, de Una, Tiago Birschnner, e de Ibicuí, Marcos Galvão. (Da redação TN)