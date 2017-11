Grupo Eldorado lança o “Nova Teixeira II Residencial” um aconchegante condomínio para morar

O Eldorado, um dos maiores grupos empresariais de engenharia civil do interior da Bahia, com sede em Teixeira de Freitas e patrono dos maiores condomínios já construídos no extremo sul do Estado, lançou na manhã desta quarta-feira (08/11), o seu mais novo condomínio em solo teixeirense.

Desta vez é o “Nova Teixeira II Residencial” um condomínio fechado situado na Rua Euclides da Cunha, nº 550, no bairro Nova Teixeira, na zona oeste de Teixeira de Freitas. Um lugar feito para o bem-estar dos filhos e das famílias.

Conforme o engenheiro civil Gilmar Queiroz Guimarães Junior, o “Nova Teixeira II Residencial” traz um novo conceito de viver bem, munido de lazer, segurança, diversão, conforto, tranquilidade, áreas de convivência, garagem, praça e parque infantil.

As unidades são em sobrados: duplex com 2 suítes de 76,09m² ou duplex com três quartos com uma suíte de 77,65 m². O condomínio disponibiliza de 57 unidades residenciais e é todo dotado de iluminação pública, guarita, pavimentação e parque para crianças.

De acordo com o presidente executivo do Grupo Eldorado, empresário Sérgio Guimarães, o bem-estar dos filhos é uma das principais preocupações em uma família, muitas vezes levando os pais a reestruturarem suas vidas pelo bem-estar das crianças. E o “Nova Teixeira II” tem o lar perfeito para a família perfeita, pois oferece segurança e infraestrutura para que a criança tenha qualidade de vida.

Por ter a característica de ser um condomínio de casas, o “Nova Teixeira II” proporciona às crianças a possibilidade de adotarem em suas rotinas uma prática que vem diminuindo nos grandes centros urbanos: brincar na rua e fazer amizades com os vizinhos. Lembrando que a brincadeira ao ar livre é um incentivo à prática de esportes e ao crescimento saudável.

Neste sentido, lembra o empresário Sérgio Guimarães, a família toda sai ganhando, pois os pais podem deixar seus filhos brincarem livremente, dentro das dependências do condomínio, com segurança e tranquilidade. O trabalho em ter que pegar o carro para se deslocar até áreas recreativas da cidade e as preocupações com a proteção e bem-estar ficam lá fora.

O evento de lançamento do novo empreendimento residencial de Teixeira de Freitas, foi aberto com a bênção dos pastores Vinicius Lima e Joel Dutra e, contou com a presença de inúmeras autoridades políticas e empresariais da cidade, entre elas: o superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Marcus Vinicius; o gerente geral da Caixa 9 de Maio, Alexandre Campos Fernandes; o gerente geral da Caixa Central, Gilvan Rocha.

Representando a Câmara Municipal, os vereadores Leonardo Feitoza da Silva, o “Leonardo do Sindicato” (PC do B), Ronaldo Alves Cordeiro (PSC) e Adriano Santos Souza (Podemos). Além do secretário de Desenvolvimento Econômico, Flávio Guimarães; o secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Tabajara Soares Marques; e o secretário de Habitação, Agnaldo Ferreira dos Santos.

Cada imóvel custará a partir de R$ 125 mil e poderá ser financiado pela Caixa Econômica Federal. E a empresa fornece todas as condições para quem quiser comprar a casa.

No Duplex de 77,65m², contém sala, banheiro, cozinha, área de serviço, área de circulação, suíte, dois dormitórios, banheiro social e garagem.

No Duplex de 76,09m², contém uma sala, despensa, cozinha, área de serviço, área de circulação, duas suítes, varanda e garagem.

Segundo Marcus Vinicius, o superintendente regional da Caixa em Itabuna, presente no evento de lançamento do “Nova Teixeira II Residencial”, esta parceria da sua instituição bancária com a empresa Eldorado é muito antiga e que tem feito de tudo por Teixeira de Freitas para que a cidade cresça e desenvolva proporcionando conforto, segurança e qualidade de vida as famílias teixeirenses. (Por Athylla Borborema).