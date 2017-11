Grupo Fiscaliza Itamaraju realiza protesto contra a corrupção nesta quarta-feira (15)

Está sendo amplamente divulgado nas redes sociais um convite feito pelo Grupo Fiscaliza Itamaraju para um protesto que será realizado nesta quarta-feira, dia 15, na Praça Castelo Branco, a mesma que abriga o terminal rodoviário da cidade.

No convite, o grupo que tem feito várias denúncias de corrupção contra a atual gestão municipal no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e Ministérios Públicos Estadual e Federal (MPE e MPF), está convocando a todos para um protesto com a intenção de cobrar das autoridades municipais mais transparência, saúde, educação e serviços públicos de qualidade.

O ato contra a corrupção está marcado para às 9h e tem como pauta o debate sobre a atual situação em que se encontra o País e a cidade de Itamaraju devido ao descaso promovido pelos políticos e o apoio às operações da Policia Federal na região do extremo sul baiano.

O grupo Fiscaliza é formado por integrantes da sociedade itamarajuense e surgiu no início deste ano com a finalidade de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos na cidade. O trabalho ganhou corpo e hoje mostra bons resultados expondo as mazelas do executivo e do legislativo em suas ações.

No modelo vamos pra rua, o grupo Fiscaliza Itamaraju pede a participação de todos na defesa dos interesses da cidade em prol de um município que aplica com mais responsabilidade seus recursos em beneficio do cidadão e proporcionando a todos melhor qualidade de vida. (Da redação TN)