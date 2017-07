Helicóptero do governador faz pouso de segurança em campo de futebol

Durante viagem para visitar uma obra no município de Itapé, no sul da Bahia (distante a 469 km de Salvador), o helicóptero do governador Rui Costa precisou fazer um pouso de segurança, na manhã desta sexta-feira, 30, devido ao mau tempo.

Segundo a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado (Secom), Rui chegou a decolar de Ilhéus em direção a Itapé, mas, por causa do tempo ruim, o piloto da aeronave precisou fazer um pouso de segurança em um campo de futebol.

Depois do tempo ter normalizado, o governador seguiu para Itabuna, para entrega da sede da Ronda Marinha da Penha, que aconteceu na manhã desta sexta.

Na sua página oficial do facebook, Rui postou um vídeo onde mostra o local que o helicóptero pousou. O vídeo também mostra o governador conversando com alguns moradores da localidade. (Da redação TN)