Homem apontado com integrante da “máfia do carvão” é executado a tiros em Teixeira de Freitas

No fim da manhã desta sexta-feira, dia 22 de setembro, Uanderson Neres Miranda, o “Catatau”, de 43 anos, foi assassinado a tiros na Rua da Saudade, Bairro Bela Vista, na região central de Teixeira de Freitas. Informações de populares dão conta que a vítima trafegava numa moto, quando foi surpreendida pelos criminosos que chegaram em um veículo, de cor preta e placa não anotada. Na sexta-feira (16), Wanderson havia sofrido uma tentativa de homicídio na rotatória da melancia, na Avenida das Nações, também no centro de Teixeira de Freitas.

No banco de dados da Polícia Civil consta que Uanderson havia sido preso em 2011, juntamente com outros 13 acusados, que seriam integrantes da “máfia do carvão”. Nas contas dos acusados foram confiscados valores que alcançaram R$ 6 milhões na época.

Policiais militares, civis e peritos do Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), estiveram no local, onde após perícia e levantamento cadavérico, foi autorizada a remoção do corpo ao IML para exames de necropsia. Autoria e motivação do crime são desconhecidas e as investigações seguem a cargo do Núcleo de Homicídio e Tráfico (NHT), serviço especializado da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas. (Da redação TN)