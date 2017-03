Homem baleado no Bairro Jaqueira não resiste e morre no Hospital Municipal de Itamaraju

Na noite desta segunda-feira, dia 27 de março, moradores do Bairro Jaqueira, na região da cidade baixa, em Itamaraju, foram surpreendidos com vários estampidos de arma de fogo e assim que os tiros cessaram, alguns saíram de suas casas e depararam-se com um homem de prenome Cássio, baleado e perdendo sangue.

Antes mesmo da chegada do SAMU os moradores providenciaram o socorro da vítima ao Hospital Municipal de Itamaraju (HMI), onde deu entrada em estado grave. Por volta das 20h30, apesar do esforço da equipe médica de plantão, foi constatado o óbito.

Informações dão conta que a vítima caminhava tranquilamente, quando um veículo aproximou e um dos ocupantes começou a efetuar tiros em sequência, possivelmente usando uma pistola. Foram ouvidos cerca de 15 disparos, reforçando a hipótese do pistoleiro ter usado mais de carregador da arma no crime.

Autoria e motivação do assassinato são desconhecidas e as investigações estão a cargo da delegada Rosângela Santos, titular da Polícia Civil no município de Itamaraju. (Por Ronildo Brito)