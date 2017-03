Homem briga com a esposa e é vitima de facada no peito em Teixeira de Freitas

Na noite deste domingo, dia 5 de março, deu entrada no pronto socorro do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), Adilson Neres de Meireles, de 54 anos, morador do Bairro Tancredo Neves, apresentado um ferimento na região do peito.

Ao ser indagado pela equipe médica sobre o que havia acontecido, Adilson informou que se desentendeu com sua esposa, com quem vive maritalmente há 12 anos e tem um filho, quando a mesma, supostamente enfurecida, apossou-se uma faca do tipo peixeira e aplicou-lhe o golpe.

Quando chegou ao hospital, segundo o delegado Bruno Ferrari, que esteve na unidade de saúde levantando informações acerca do caso, o homem alegava que o seu pulmão havia sido perfurado, mas depois do atendimento médico, ficou comprovado que a lesão foi superficial, de apenas três centímetros de profundidade.

Mesmo assim, segundo Ferrari, a mulher acusada de esfaquear o marido será convocada para prestar depoimento, quando terá a oportunidade de falar os motivos que a levaram a atacá-lo. Adilson alega que apenas jogou água na companheira. (Por Ronildo Brito)