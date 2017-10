Homem com transtornos mentais destrói e tenta atear fogo em viatura da PM em Guaratinga

Um homem de aproximadamente 40 anos de idade, com transtornos mentais, identificado até então pelo prenome de André, foi detido pela polícia e encaminhado ao Hospital Municipal de Guaratinga, após ter destruído uma viatura da PM utilizando um pedaço de madeira. O fato aconteceu na manhã desta segunda-feira (30), no centro de Guaratinga.

De acordo com as informações apuradas, desde as primeiras horas da manhã, André já era visto pelas ruas da cidade caminhando com um pedaço de madeira e murmurando consigo mesmo. Por volta das 08h, o homem começou a surtar e passou a agredir pessoas que passavam nas ruas próximas ao centro. Com expressões agressivas André tentou entrar em uma creche, mas o vigilante agiu rápido, conseguindo fechar os portões. Na sequência o homem seguiu em direção ao Pelotão da Polícia Militar, onde encontrou a viatura estacionada e começou a destruí-la utilizando o pedaço de madeira. O homem ainda entrou no veículo e tentou atear fogo, mas foi contido pelos policias e populares que passavam pelo local.

Tratando-se de uma pessoa com transtornos mentais, os policiais acionaram o SAMU, que prestou os primeiros atendimentos ao homem no local e logo depois o encaminho ao Hospital Joana Moura, onde segue internado e tomando medicamentos. De acordo com a PM, assim que o homem estiver mais calmo, será feita a apresentação do mesmo à Delegacia da Polícia Civil de Itabela – DEPOL. (Com informações de Estevão Silva)