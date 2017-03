Homem de 59 anos é preso com rifle e mira telescópica em Eunápolis

Um homem de 59 anos foi preso com um rifle com mira telescópica em Eunápolis. Por portar cartuchos de calibre ponto 40, que tem uso restrito da polícia, o suspeito não pôde pagar fiança e segue preso na delegacia local nesta quinta-feira (16). A prisão ocorreu na terça-feira (14), no bairro Juca Rosa.

De acordo com informações da delegacia, a 23ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis) recebeu informações sobre uma suposta procura por venda e aluguel de armas na casa do suspeito. Chegando ao local, equipes da Polícia Civil encontraram o rifle e também as munições.

A suspeita de venda de armas no local ainda é investigada. Informações preliminares apontam que o neto da esposa do suspeito está preso no Conjunto Penal de Eunápolis, por crime de tráfico de drogas. A polícia apura se há alguma relação do caso com o interno do sistema penal. (Informações: G1)