Homem é assassinado com quase 50 facadas no interior do Prado; acusado está preso

Nesta segunda-feira, dia 10 de abril, policiais civis e militares no Prado, receberam uma informação acerca de um assassinato com requintes de crueldade, ocorrido numa estrada vicinal próxima ao Balneário de Cumuruxatiba, interior do município.

Chegando ao local os policiais depararam-se com o corpo de João Batista Santos Pereira, o “Joãozinho”, de 30 anos, apresentando diversas perfurações de faca do tipo peixeira, principalmente no tórax e pescoço. No total foram contabilizadas cerca de 48 facadas.

Em diligência, a Policia Civil, após a realização do levantamento cadavérico, conseguiu saber que a vítima tinha um desafeto conhecido como “Gel”, sendo que a equipe liderada pelo delegado Kleber Gonçalves, deslocou-se até o sítio da mãe do acusado, onde o mesmo tentou fugir, mas foi capturado.

Durante questionamentos os policiais observaram contradições entre a mãe, um tio e o próprio suspeito, sendo o mesmo posteriormente encaminhado à Delegacia Territorial do Prado (DT), onde foi verificada a existência de manchas aparentemente de sangue em sua calça. Pouco tempo depois foi realizado um exame na peça de roupa, quando segundo a polícia, ficou constatado realmente tratar-se de sangue.

Com a descoberta, Magno Moreira Ferreira, o “Gel”, foi levado à carceragem da Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça. O delegado Kleber Gonçalves ainda realiza diligências para saber a motivação do crime, finalizar e remeter o inquérito à Justiça. (Por Ronildo Brito)