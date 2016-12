Homem é detido na Bahia após tirar fotos de partes íntimas de mulheres

Um homem de 32 anos foi preso em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, após ser flagrado tirando fotos de partes íntimas de mulheres na rua. Segundo o site Blog do Rodrigo Ferraz, Rogério Ferreira dos Santos estava na praça Tancredo Neves quando uma pessoa notou que ele fazia fotos com um celular das partes íntimas de uma mulher, sem que ela percebesse.

No momento, a vítima estava acompanhada do marido e dos filhos, que também não notaram a ação do suspeito.

A testemunha entrou em contato com a polícia, que logo chegou ao local e deteve o homem. No aparelho, a polícia encontrou fotos de outras vítimas. O suspeito foi encaminhado para o Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep), no município.

Em um vídeo publicado pelo blog Blitz Conquista, o homem disse ter feito as fotos porque estava bêbado. (Da redação TN)