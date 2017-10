Homem é executado com disparos de pistola calibre 380 em Teixeira de Freitas

No início da noite dessa quinta-feira, dia 12 de outubro, na Rua Virgílio da Conceição, próximo ao Colégio Gessé Nascimento, no bairro Vila Vargas, região central de Teixeira de Freitas, Abeilson Silva Santos, de 25 anos, morador do vizinho bairro São Lourenço, foi interceptado por dois elementos que chegaram numa moto, de placa não anotada.

A vítima, que caminhava na via pública, sem ter tempo de dizer nenhuma palavra, foi atacada pelo carona do veículo, que efetuou vários disparos à queima roupa. Alvejado por cinco tiros, sendo nas costas, perna, braço e nádega, Abeilson caiu e morreu no local.

Pouco tempo depois uma guarnição da 87ª Companhia Independente de Teixeira de Freitas (CIPM), chegou ao local, fez rondas nas ruas próximas, mas ninguém foi encontrado. No bairro os moradores não quiseram contar mais detalhes sobre a execução.

No levantamento cadavérico e perícia de local, procedimentos acompanhados pelo delegado Júlio César Telles, de plantão na 8ª Coorpin, foram recolhidos três estojos e um projétil de pistola calibre 380. Autoria e motivação do assassinato ainda são desconhecidas. (Por Ronildo Brito)