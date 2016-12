Acusado de assassinar adolescente é morto com disparo de grosso calibre em Teixeira de Freitas

No início da manhã desta segunda-feira, dia 26 de dezembro, moradores do Bairro Castelinho, na região leste de Teixeira de Freitas, acionaram a 87ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), sobra a existência de um corpo em meio a muito sangue, na rua Itapuã. Assim que uma guarnição compareceu ao local e comprovou a veracidade da informação, tratou de repassar o ocorrido à Polícia Civil e ao Departamento de Polícia Técnica (CPT).

A vítima foi identificada como Osélio da Ponte Santos, de 20 anos, assassinado com um disparo de grosso calibre. O tiro acertou a região da nuca e transfixou na face, provocando dilaceração. O corpo estava ao lado de um veículo Volkswagen Gol, de cor branca, que seria de propriedade da vítima. No portamalas do carro foram notadas manchas de sangue.

O que chamou a atenção do perito Paulo Libório, que vai mandar amostras do sangue para serem examinadas no Laboratório Central (LACEN), em Salvador, foram outras marcas mais antigas de tiros na lataria do Gol, escondidas com adesivos.

Osélio já tinha passagens da polícia, inclusiva havia sido preso em 20 de outubro do ano passado, pela Polícia Militar de Alcobaça, acusado de homicídio. Em agosto de 2014 ele já havia sido na companhia de um comparsa, identificado como Flávio Souza de Amaral, com duas armas de fogo. Após investigações, os dois foram apontados pela Polícia Civil de Teixeira de Freitas como autores de diversos crimes, sendo que Osélio confessou ter assassinado a adolescente Tatiane Ferreira Fernandes, 16 anos de idade, crime ocorrido no dia 01 de agosto de 2014, no prórpio Bairro Castelinho.

Após o levantamento cadavérico e perícia de local, foi autorizada a remoção do corpo ao IML de Teixeira de Freitas, para exames de necropsia. Autoria e motivação do assassinato são desconhecidas. (Da redação TN)