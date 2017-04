Homem é preso acusado de ter estuprado três enteadas

Nesta última quarta-feira (12), a equipe da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher – DEAM de Porto Seguro, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, efetuou a prisão de José Roberto da Conceição Farias, acusado de ter estuprado três enteadas e ter engravidado uma delas, com idade de 14 anos na época.

De acordo com a polícia, as três vítimas possuem 19, 16 e 15 anos atualmente e relataram que os abusos começaram no ano de 2012 com relação à mais velha e no decorrer do ano de 2016 com relação às vítimas mais novas.

A vítima de 15 anos relata que engravidou no mês de outubro do ano passado e escondeu a gravidez da mãe até o mês de fevereiro deste ano.

Exames iniciais constataram a gravidez da adolescente e após a denúncia dos abusos, as meninas passaram a ser perseguidas e ameaçadas pelo suposto autor do crime, o que gerou o pedido de prisão preventiva que foi aceito e cumprido nesta quarta-feira (12).

As investigações estão a cargo das delegadas Teronite Bezerra e Camila Kruschewsky. (Informações: Via 41)