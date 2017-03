Homem estaciona moto pra comprar cigarro e é executado a tiros de pistola em Teixeira de Freitas

Na noite desta quarta-feira, dia 22 de março, Bruno Teixeira Lima dos Santos, de 35 anos de idade, estacionou sua motocicleta Honda XRE, 300cc, de cor branca, placa OZR-7755, licenciada em Eunápolis, em frente a um mercadinho próximo ao Ginásio de Esportes Antônio Imbassay, na Rua José Rodrigues dos Santos, Bairro Teixeirinha, região central de Teixeira de Freitas, onde compraria um maço de cigarros, mas terminou surpreendido por dois criminosos, que chegaram em outra motocicleta, de cor preta e placa não anotada, quando o carona desceu de arma em punho e cometeu a execução.

A 87ª Companhia Independente de Teixeira de Freitas (CIPM), após informações através do telefone 190, mandou uma guarnição ao cenário do crime, onde isolou a área até a chagada da Polícia Civil e o Departamento de Polícia Técnica (DPT). Ao lado do corpo os peritos Bruno Mello e Pablo Bonjardim, do Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), responsáveis pela perícia de local, recolheram nove estojos de munições Ponto 40. A maioria dos disparos atingiu a cabeça da vítima, que perdeu massa encefálica e morreu na hora.

Segundo informou a delegada Waldiza Fernandes, de plantão na noite desta quarta-feira (22), no Núcleo de Homicídios da 8ª Coorpin, foi determinada e imediata instauração de um inquérito policial que visa esclarecer o assassinato. No banco de dados da Polícia Civil consta que o homem morto já tinha passagem, mas que ultimamente ele teria se afastado de qualquer problema, para cuidar da família.

A polícia não descarta a hipótese do homicídio possuir ligação com o passado de Bruno, apesar de trabalhar com outras linhas de investigação. Testemunhas já começaram a ser ouvidas e algumas disseram que os dois criminosos teriam fugido tranquilamente do local em seguida à execução. (Por Ronildo Brito)