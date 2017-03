Homem mata esposa a facadas após briga em Itabuna

Um homem matou a esposa e depois se matou após uma briga no município de Itabuna, no sul da Bahia. A tragédia ocorreu na noite deste último sábado (25), no bairro Nova Itabuna, por volta das 21h.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição foi chamada para socorrer duas pessoas com ferimentos de arma branca. Ao chegar ao local do crime, por meio de relato de testemunhas, a PM foi informada que o marido esfaqueou a mulher e depois se feriu com a mesma arma.

Ambos morreram no local do crime. A mulher assassinada, que tinha 47 anos, foi encaminhada para o Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus (DPT). Ainda não há informações sobre o encaminhamento do corpo do companheiro.

A polícia ainda não tem informações sobre as circunstâncias e motivações do crime. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. (Informações: G1)