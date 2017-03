Homem mata o próprio irmão com golpe de faca no peito em Teixeira de Freitas

O crime aconteceu na noite desta quinta-feira, dia 2 de fevereiro, na Rua Jornalista Ivan Rocha, Bairro Redenção, em Teixeira de Freitas, quando João Jardim dos Santos, durante uma bebedeira, teria começado a discutir com o irmão, José Carlos Jardim dos Santos, de 46 anos de idade e não satisfeito com a desavença, apossou-se de uma faca do tipo peixeira e aplicou um golpe fatal no peito esquerdo do familiar.

Gravemente ferido e perdendo muito sangue, José Carlos foi socorrido por populares à Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas (UPA), mas acabou não resistindo e veio a óbito logo em seguida. Após golpear o irmão, o assassino fugiu sem deixar pistas. Ele está sendo procurado e caso não se apresente espontaneamente, a Polícia Civil já confirmou que vai pedir a sua prisão à Justiça.

Informada sobre o crime uma guarnição da 87ª Companhia Independente da Polícia Militar de Teixeira de Freitas (CIPM), esteve na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e logo depois foi à casa onde aconteceu o crime. No interior da residência foi localizada a faca usada no assassinato, que ainda apresentava vestígios de sangue.

Com a constatação do óbito o corpo acabou removido ao Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), para exames de necropsia, ao tempo que a ocorrência do caso era formalizada na sede da 8ª Coorpin, onde a delegada Maria Luíza Ribeiro, de plantão na unidade, tomou as primeiras providências, inclusive determinou a instauração de um inquérito policial para apurar oficialmente os motivos do homicídio. (Por Ronildo Brito)