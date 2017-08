Homem que havia chegado há 30 dias do ES, é morto tiros de pistola em Teixeira de Freitas

No início da noite deste sábado, dia 5 de agosto, Alexandre Pereira Ivo, de 36 anos, que havia chegado há 30 dias de São Mateus-ES., estava em frente a um bar na Rua Jucilei Bemvindo, mais conhecida como Rua do Pó, no Bairro Monte Castelo, região central de Teixeira de Freitas, quando segundo testemunhas, dois elementos chegaram numa moto, de cor vermelha, um deles desceu de arma em punho e efetuou os disparos em sequência na vítima. Logo depois o pistoleiro retornou ao veículo e os criminosos fugiram em alta velocidade.

Na perícia de local foram constatadas dez perfurações do corpo de Alexandre, que teve morte instantânea. No banco de dados da Polícia Civil foi levantado que o homem morto possuía um mandado de prisão em aberto e era acusado de envolvimento com o tráfico de drogas.

Após a perícia de local e o levantamento cadavérico, foi autorizada a remoção do corpo ao Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), para exames de necropsia. A ocorrência do crime foi repassada ao Núcleo de Homicídio e Tráfico (NHT), serviço especializado da 8ª Coorpin, que segue com as investigações.

Apesar do mandado de prisão em favor da vítima por envolvimento com drogas, a Polícia Civil ainda não descartou nenhuma outra hipótese. Esse foi o terceiro assassinato ocorrido neste sábado, dia 5 de agosto, em Teixeira de Freitas. (Por Ronildo Brito)