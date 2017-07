Homem que já havia cumprido pena por homicídio é morto a tiros em Nova Viçosa

O Pelotão da Polícia Militar de Nova Viçosa, que é vinculado à 89ª CIPM, por volta das 2h da madrugada desse domingo, dia 2 de julho, recebeu informação através do telefone 190, sobre um assassinato que acabara de acontecer na orla marítima, Bairro Cajueiro. Logo em seguida uma guarnição foi designada ao local e assim que comprovou a veracidade da informação, repassou o ocorrido à Polícia Civil.

A vítima foi Rafael Vieira de Matos, de 26 anos, natural de Caravelas, que apresentava duas perfurações de arma de fogo, sendo uma delas nas costas e o projétil transfixou na região do peito. O outro tiro acertou o braço esquerdo e próximo ao corpo foi encontrada uma bicicleta. Moradores próximos contaram que ouviram ao menos cinco disparos.

Segundo a polícia, o homem morto já havia cumprido pena no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), por dois homicídios consumados, lesão corporal grave, e estaria envolvido com o tráfico de drogas no município. A ocorrência do assassinato foi registrada e apresentada ao delegado Bruno Ferrari, responsável pelo plantão regional do fim de semana na sede da 8ª Coorpin.

Após guia assinada por Ferrari e perícia de local a cargo dos peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT), foi autorizada a remoção do corpo ao IML de Teixeira de Freitas, para exames de necropsia. Autoria e motivação do crime são desconhecidas.

O inquérito do caso instaurado pelo delegado Bruno Ferrari, será repassado às mãos da delegada Waldiza Fernandes, titular de Nova Viçosa, que vai seguir à frente das investigações. (Da redação TN)