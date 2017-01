Homem sai de casa pra ir à praia em Nova Viçosa e desaparece

No fim da tarde desta quinta-feira, dia 5 de janeiro, o Teixeira News recebeu via WhataApp (73 9 9917-7501), uma solicitação de apoio para divulgação do sumiço de Márcio da Conceição Gomes, de 34 anos, que saiu de casa no sábado, dia 31 de dezembro de 2016, dizendo que ia para a praia de Nova Viçosa e desde então não deu mais notícia.

Segundo a família, que já procurou por ele nas mais diversas cidades da região, Márcio mora no Assentamento Lagoa Bonita, no município de Mucuri e saiu em companhia de outras pessoas num ônibus locado, dizendo que passaria a virada do ano de em Nova Viçosa. “Já procuramos até nas delegacias da região”, dizem os parentes.

Quem souber de qualquer informação acerca do paradeiro de Márcio da Conceição Gomes, de 34 anos, deve ligar para as polícias Militar e Civil, telefones 190 e 197, respectivamente ou então através do celular da família 73 9 9977-4536. (Da redação TN)