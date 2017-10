Homem sai de cemitério, atira em ônibus e acaba preso em Prado

Na noite desta terça-feira, dia 24 de outubro, por volta das 20h, foi apresentado à sede da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas, Almir Ferreira, pelo fato de o mesmo, no fim da tarde, logo após participar do sepultamento de um irmão no cemitério do Prado, em posse de uma espingarda, efetuar um disparo contra um ônibus, que estava estacionado próximo à Igreja Católica, no centro da cidade.

Segundo um outro irmão do acusado, o senhor Antônio Ferreira, logo após o enterro do familiar, Almir saiu do cemitério e prometeu lhe matar, quando apossou-se da espingarda e como não o encontrou, atirou no ônibus e ainda forçou a porta e danificou o câmbio do seu veículo, um Ford Ka, plana NTP-4540.

Logo em seguida a Polícia Militar do Prado realizou diligência e prendeu Almir ainda em posse da espingarda chumbeira, de fabricação caseira.

Diante do flagrante o acusado recebeu voz de prisão e como a carceragem da Delegacia da Polícia Civil do Prado (DEPOL), continua sem condição de custodiar presos, acabou transferido e apresentado à sede da 8ª Coorpin, onde permanece preso à disposição da Justiça. Ele vai responder por ameaça e porte ilegal de arma de fogo. (Por Ronildo Brito)