Homenagens e emoção marcam despedida ao cabeleireiro Glédison em Teixeira de Freitas

O corpo do cabeleireiro Glédison Quaresma da Rocha, que morreu num acidente de carro na BR-101, em Pedro Canário-ES., foi velado na Igreja Batista Central, localizada na Avenida Marechal Castelo Branco, nº 142, no centro de Teixeira de Freitas. O culto de corpo presente aconteceu às 16h e o enterro, como previsto, foi às 17h.

Entre as homenagens durante o velório chamou a atenção uma prestada pelos alunos do 1º ano do ensino médio, do Colégio da Polícia Militar de Teixeira de Freitas (CPM). Fardados os estudantes, colegas de sala da filha do cabeleireiro, que permanece internada, depositaram flores no caixão do profissional. A homenagem emocionou aos presentes, principalmente amigos e familiares de Glédison.

Glédison, de 45 anos de idade, que já havia trabalhado em Itanhém e morava na cidade de Teixeira de Freitas, morreu em um acidente automobilístico, em frente ao Posto Floresta, em Pedro Canário, norte do Espírito Santo.

O acidente aconteceu por volta das 21h de terça-feira (17), quando o cabeleireiro se deslocava com a família para um velório na Serra, cidade da Região Metropolitana de Vitória-ES. A esposa dele, que se feriu gravemente, e a filha, de 15 anos, que quebrou a perna, requerem maiores cuidados médicos. Já o filho, de 5 anos, e o cunhado, estão melhores.

O cabeleireiro conduzia um Voyage, licenciado em Teixeira de Freitas, que bateu de frente em um Polo Sedan, placa de Pedro Canário-ES. O motorista do Polo também morreu. (Da redação TN)