Homicídios em Teixeira de Freitas reduziram 49,7% em 2017, diz comandante da 87ª CIPM

O comandante da 87ª Companhia Independente de Polícia Militar de Teixeira de Freitas (CIPM), major Silvio Nunes mostrou-se preocupado com a divulgação de reportagem na imprensa estadual e regional sobre o ranking das 30 cidades mais violentas do Brasil, no qual o município de Teixeira de Freitas aparece em 7º lugar.

À frente da unidade desde o final do ano passado, ele apresentou estatísticas mais atuais para mostrar que o número de homicídios em Teixeira de Freitas caiu quase pela metade.

Em 2015, no período de janeiro a maio foram registrados 65 homicídios em Teixeira de Freitas. Em 2016, nesse mesmo período esse número caiu para 51 e, em 2017, também no mesmo período, foram registrados apenas 33 homicídios.

A redução do número de homicídios em 2017, portanto, de acordo com o major Silvio Nunes, foi de 36% em relação a 2016 e de 49,7% em relação a 2015.

“Estamos trabalhando diuturnamente com ações de presença e serviço de inteligência, de modo que nossas ações preventivas têm dado resultado, como bem mostram as estatísticas”, disse o major Silvio Nunes, acrescentando que a participação da sociedade tem ajudado muito a Polícia Militar no combate à criminalidade, bem como a parceria com a Polícia Civil. “Quando as pessoas usam qualquer um dos nossos canais e denunciam, muitas vezes a gente consegue antecipar e evitar que alguém seja morto ou sofra outro tipo de violência”, finalizou, enfatizando que os números do IPEA são de 2015 com base no banco de dados do Sistema Único de Saúde e que os homicídios em Teixeira de Freitas reduziram 49,7%, sendo esta a realidade atual da nossa cidade. (Da redação TN)