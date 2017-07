Hospital, UPA e Maternidade de Teixeira de Freitas realizam mais de 128 mil procedimentos em 60 dias, segundo a S3

Mais de 128 mil procedimentos ambulatoriais e hospitalares, bem como 27 mil atendimentos foram realizados nos últimos dois meses nas três unidades de saúde administradas pela S3 Estratégias e Soluções em Saúde no município de Teixeira de Freitas.

De acordo com o diretor-executivo da S3, Mateus Simões, os resultados alcançados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Hospital Municipal e na Unidade Materno Infantil são fruto de dois movimentos simultâneos: “o primeiro é a criação, padronização e implantação das Instruções, rotinas e regimentos de trabalho, com objetivo de tornar os processos eficazes e eficientes. O segundo é o investimento em humanização, manutenção preventiva e regularização dos estoques”, explica.

Outras melhorias também ocorreram neste período, como cita o diretor-executivo. “Ampliamos o parque tecnológico, informatizando setores que não possuíam computadores. Também reativamos leitos e salas cirúrgicas, além regularizarmos a manutenção da rede de gases e vácuo, que oferecia risco a saúde dos pacientes. O restabelecimento dos estoques de materiais de consumo e medicamentos foi outra prioridade desde que assumimos em 1º de maio”, afirma Mateus Simões.

O diretor-médico da S3, Roney Santanna, detalha ainda que durante a realização do Mutirão de Cirurgias, no qual foram realizadas 507 cirurgias de hérnia (umbilical, epigástrica e inguinal), histerectomia (retirada do útero) e colecistectomia (vesícula), o hospital funcionou sem intercorrências. (Da redação TN)