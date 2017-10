Ia pra casa da namorada: Outubro começa com execução de menor em Teixeira de Freitas

Gabriel Figueiredo Santos, de 16 anos, morador da Rua André Medeiros, no bairro São Lourenço, foi morto a tiros por volta das 20h desse domingo, dia 1º de outubro, na Rua Floriano Peixoto, no alto do Tancredo Neves, região oeste de Teixeira de Freitas.

Segundo informações da Polícia Militar, primeira força de segurança a chegar no local do crime, Gabriel estava indo para a casa da namorada, quando foi alvejado por dois tiros. A morte foi instantânea.

A delegada Maria Luíza Ribeiro, de plantão na 8ª Coorpin e agentes do Núcleo de Homicídio e Tráfico (NHT), foram ao local, mas nenhuma testemunha deu detalhes sobre o crime. Apenas disseram que ouviram os estampidos dos tiros e quando saíram pra conferir, depararam-se com a vítima caída, já sem sinais vitais e ao lado de uma bicicleta. O crime aconteceu nas imediações de uma igreja evangélica, que realizava uma culto no momento.

Segundo o perito Paulo Libório, do Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), o adolescente foi atingido pelos dois disparos à queima roupa, que atingiram-lhe a lateral das costas, em direção ao tórax.

Após o levantamento cadavérico e perícia de local, foi autorizada a remoção do corpo ao IML, para exames de necropsia. Autoria e motivação do crime são desconhecidas. (Por Ronildo Brito)